Corsi: “Spendiamo molto meno della Fiorentina eppure con la Primavera abbiamo vinto all’andata e ritorno”

L’Empoli ha ottenuto la promozione matematica in Serie A, ma non solo, sta proseguendo il proprio lavoro di rafforzamento del settore giovanile. In questo senso, il presidente azzurro, Fabrizio Corsi, parlando della propria squadra Primavera ha detto: “E’ una delle squadre più importanti che abbia avuto, ci sarà chi giocherà poi in A o in C. Ci sono club, come la Fiorentina, che spendono 8,5 milioni con il settore giovanile, mentre noi 2,5. Eppure contro i viola abbiamo vinto 3-1 all’andata e 4-0 al ritorno”.