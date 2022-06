Corsi: “Spero che Vicario resti all’Empoli, ma non sappiamo cosa proporrà il mercato. Dopo Donnarumma è il miglior portiere italiano”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Sportiva, in riferimento anche a un obiettivo di mercato della Fiorentina come il portiere Guglielmo Vicario, appena riscattato dagli azzurri: “Abbiamo l’idea di confermarlo, però non abbiamo idea di quello che può proporre il mercato. Secondo me, è da oggi che parte il tutto, tra le pratiche di riscatti e controriscatti”.

E aggiunge: “Credo che Vicario sia avanti a tutti i portieri italiani, Donnarumma escluso. Insomma, è quello che ha effettuato più parate in Europa, un dato significativo. Se dovesse vestire una maglia più importante, si avvicinerebbe alla Nazionale, ma in cuor mio spero rimanga all’Empoli“.