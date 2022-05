Corsi: “Vogliamo fare una bella figura contro l’Atalanta, giocare spensierati potrebbe essere un vantaggio per noi”

A tuttomercatoweb.com ha parlato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervenendo anche sulla partita che i toscani giocheranno sabato contro l’Atalanta, sfida decisiva per la corsa all’Europa nella quale è coinvolta anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Vogliamo andare a fare bella figura contro l’Atalanta. Già con la Salernitana abbiamo giocato una partita seria, proveremo a fare lo stesso. Potrebbe essere un vantaggio giocare spensierati, so che l’assillo del risultato toglie al gesto tecnico, specie in presenza di una squadra giovane come la nostra. Di fronte avremo un avversario motivato, sono curioso di vedere la risposta dei profili giovani e più seguiti, spero di avere nuove conferme”.