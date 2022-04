Corsi: “Vorrei trovare modo di giustificare l’arbitro, ma non lo trovo. Fiorentina più forte di noi, ma sterile fino a quando non siamo rimasti in dieci”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, in un’intervista rilasciata a Il Tirreno, è tornato a parlare di quanto accaduto nel match contro la Fiorentina “Vorrei trovare modo di giustificare l’arbitro, ma non lo trovo. Ci sta sempre nell’arbitraggio di una partita di poter avere dei problemi. Non sono gli errori dell’arbitro o del Var che mi fanno star male: è il fatto che lo stesso arbitro, con Bajrami che la sta per mettere dentro l’area avversaria in una situazione di due contro due, fischi cinque secondi prima del dovuto la fine della partita”.

E ancora: “Non si può chiedere di più ai ragazzi. Hanno giocato contro una squadra più forte come la Fiorentina che fin dai primi minuti ha cercato di rallentare il ritmo nonostante fosse poi molto propositiva sul piano di gioco”.

E infine: “A parte l’ultima mezz’ora in cui la Fiorentina ha tirato dieci volte in superiorità numerica, nel primo tempo i viola hanno fatto cinque tiri, ma a parte una punizione dai 25 metri le altre son state telefonate. Da quando al tredicesimo siamo rimasti in dieci, la partita mi sembra ingiudicabile”.