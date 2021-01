Corsia di destra, chi è il tuo padrone? Ecco che spunta un nuovo nome per la Fiorentina..

Il mercato viola verrà sviluppato sull’idea tattica intrapresa da Prandelli, ovvero sul 3-5-2. Molto probabilmente, nella rosa a disposizione del tecnico di Orzinuovi, manca un esterno destro, un’alternativa al timido Venuti e ad un Caceres adattato, che difficilmente può interpretare quel ruolo come fatto a Torino contro la Juventus. Poi c’è Lirola, ma lo spagnolo non sembra essere al centro dei piani del tecnico viola.

Così ecco che spunta una nuovo nome per la corsia di destra e, come riporta alfredopedulla.com, la Fiorentina avrebbe chiesto al Napoli la disponibiltà per Malcuit, trovando grande apertura non soltanto dal club azzurro ma anche dal terzino francese.