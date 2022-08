Corvino: “A Firenze ho fatto 60 punti ma dicevano che non ero all’altezza. Avevamo Chiesa, Muriel e Vlahovic ma si parlava di Thereau”

In occasione della conferenza stampa del Lecce, l’attuale responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, con un lungo passato da direttore sportivo della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa della sua esperienza proprio in viola: “A Firenze ho fatto subito 60 punti, e a quel tempo sembravano pochi mentre ora sono tantissimi”.

Poi il dirigente ha proseguito: “Quando al secondo anno a dicembre eravamo a solo 4 punti dalla zona Champions, in attacco c’erano Simeone, Muriel, Vlahovic, Chiesa. Ma sui social si criticava il fatto che ci fosse Thereau. Dicevano che non ero all’altezza del ruolo. Noi non paghiamo nessuno per avere il consenso dei social. Voglio solo far capire qual è il legame calcio-social e che ormai è così dappertutto”.