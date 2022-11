Corvino: “Alla Fiorentina Nørgaard non fu valorizzato. Ora va al Mondiale da titolare della Danimarca”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex DS della Fiorentina Pantaleo Corvino, oggi al Lecce, per parlare di varie tematiche. Tra queste anche uno dei suoi passati acquisti ai tempi della Viola: Christian Nørgaard. Queste le sue dichiarazioni:

“Lo portai io alla Fiorentina. Inizialmente non fu valorizzato e visto come avremmo dovuto. In Inghilterra invece hanno fatto un bel lavoro. Andrà in Qatar a fare il titolare con la Danimarca, squadra che può dire certamente la sua. E’ stato chiamato al posto di Hjulmand, questa cosa mi fa rabbia. “.