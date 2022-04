Corvino: “Avevo preso Traorè, poi però la Fiorentina cambiò proprietà e…”

L’ex direttore dell’area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, su Hamed Junior Traorè, giocatore che sta vivendo una grande stagione col Sassuolo.

“Lo avevo preso per 11 milioni – ha detto Corvino – poi la Fiorentina cambiò proprietà e non se ne fece nulla. Lui ha già qualità, anche se è giovane, vale dai 20 ai 30 milioni”.

Il calciatore fece anche le visite mediche per la società viola, quando era ancora nelle fila dell’Empoli, però di lui non se ne seppe più nulla in seguito.