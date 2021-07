Corvino: “Chiesa e Bernardeschi sono cresciuti e arrivati e il primo è un giocatore di biliardo che perfeziona ogni giorno i suoi colpi. Zakaria? Ci eravamo interessati con la Fiorentina ma…”

L’ex direttore dell’area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è intervenuto su Radio Marte, dove ha parlato del successo dell’Italia agli Europei e in particolare di due giocatori che hanno vestito la maglia viola: “Nel vedere Chiesa e anche Bernardeschi ho visto ragazzi cresciuti e arrivati, nella loro evoluzione sono diventati importanti. Chiesa è in uno stato evolutivo che fa impressione, come un giocatore di biliardo perfeziona i colpi giorno dopo giorno”.

Intanto il Napoli tratta Zakaria, calciatore che Corvino conosce bene: “Ha struttura e fisicità, sa giocare benissimo dietro la linea della palla e ha un senso di posizionamento straordinario. Se il Napoli cerca un giocatore con quelle caratteristiche, lui è in evoluzione. Ci eravamo interessati a lui con la Fiorentina ma costava tanto e andò in Germania. Ha ancora grossi margini di crescita, con uno come Spalletti potrebbe fare meglio”.