Corvino: “Cinque giocatori della mia Fiorentina e ho gioito ancora di più per l’Italia. Vlahovic ha bisogno di un contorno pari al suo valore per esaltare le sue doti”

L’ex direttore dell’area tecnica della Fiorentina, ora dirigente nel Lecce, Pantaleo Corvino, in un’intervista rilasciata a Sky ha dichiarato: “C’è la soddisfazione per aver visto la nostra nazionale primeggiare, tornando a essere campioni d’Europa. E io ho gioito ancor di più sapendo che in quest’Italia hanno giocato cinque calciatori passati dalla Fiorentina in cui c’ero anche io come responsabile dell’area tecnica: Gollini che ho preso dalla Spal a 14 anni, Mancini, Chiesa, Bernardeschi e Castrovilli“.

Su Vlahovic poi ha aggiunto: “Ho sempre pensato avesse delle potenzialità straordinarie, ho accelerato la sua evoluzione. Poi dopo per esaltare ancor di più le sue doti massimali c’è bisogno anche di un contorno pari al suo valore”.