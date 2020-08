Corvino colpisce subito a Lecce: Liverani esonerato

Da meno di un mese l’ex direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha assunto il ruolo di responsabile dell’area tecnica del Lecce e la mano del dirigente di Vernole si è fatta subito pesante in Salento. Con una nota apparsa sul sito ufficiale del Lecce si apprende la notizia dell’esonero da parte del club salentino del tecnico Fabio Liverani. Il Lecce in serie B ripartirà dunque da un altro tecnico nonostante i tanti complimenti ricevuti in questa stagione dall’ex calciatore della Fiorentina.

