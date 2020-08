“Corvino è abituato a lavorare a certi livelli. Con lui il Lecce può puntare davvero in alto”

L’ex difensore anche della Fiorentina Pasquale Bruno ha parlato al Nuovo Quotidiano di Puglia del ritorno di Pantaleo Corvino a Lecce: “Per me quella di riportare Corvino al Lecce è stata una scelta felice. Non voglio imputare particolari responsabilità a Meluso, ma secondo me con Corvino la squadra si sarebbe salvata. Questo perché la sua navigata esperienza in un calcio di alto livello avrebbe fatto la differenza, Magari per lui lavorare a Lecce è più difficile e delicato che altrove, ma anche molto più appassionante e lui è abituato a gestire certe situazioni. In più conosce Liverani che ha avuto a Firenze da calciatore. E’ l’uomo giusto per il Lecce per poter puntare in alto”.

