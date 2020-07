Corvino e la difesa a Ramadani: “Ha apportato grandi benefici al club. Il tutto è sempre stato fatto nel rispetto delle regole”. Poi la rivelazione sulla cessione a Commisso

Arrivano alcuni retroscena anche su Pantaleo Corvino, direttamente dall’inchiesta portata avanti dal New York Times. L’ex direttore generale della Fiorentina che ha firmato i contratti con Primus per conto del club, ha affermato che i rapporti della squadra con Ramadani hanno apportato grandi benefici al club e al suo bilancio. Ha affermato che alcuni dei giocatori che Ramadani ha portato al club – come Stevan Jovetic, Matija Nastasic e Adem Ljajic – sono stati successivamente venduti a prezzi multipli di quelli che la squadra aveva pagato per loro. “Ciò che è stato concordato è sempre stato fatto nel rispetto delle regole e nell’interesse della Fiorentina”, ha detto Corvino in una serie di messaggi di testo su WhatsApp. Corvino ha aggiunto che l’accordo per vendere la squadra a Commisso è stato completato in modo così segreto, e così rapidamente, che non sapeva che la Fiorentina era sul punto di essere venduta quando gli accordi erano stati firmati con la società Ramadani.

0 0 vote Article Rating