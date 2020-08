Corvino e un incontro in agenda con la Fiorentina per trattenere Saponara al Lecce

Nei prossimi giorni dovrebbe avvenire un colloquio tra la Fiorentina e il Lecce. Argomento principe dell’incontro riguarderebbe il futuro di Riccardo Saponara. Pantaleo Corvino, ha in agenda un colloquio con la Fiorentina per provare a trattenere il trequartista. I Salentini, appena retrocessi in Serie B, starebbero cercando la soluzione per rinnovare il prestito con la Fiorentina. Difficile che venga trovato un accordo sul riscatto, ma potrebbe esserci comunque un rinnovo del prestito, stavolta con diritto di riscatto a cifre abbordabili.

Una trattativa non semplice, comunque, quella che riporterebbe Saponara in Serie B dopo 7 anni. L’ultima volta, nella B 2012/13, fu devastante: 40 presenze e 13 gol in maglia Empoli per spingere i toscani in Serie A. Chissà se la serie cadetta possa essere il palcoscenico giusto per un talento che ancora deve trovare la sua dimensione giusta.