Corvino e una promozione sfumata amaramente: “Sentivamo di poter arrivare in A, ora decisioni lucide ma spietate”

A quattro giornate dalla fine, il Lecce dell’ex ds viola Corvino aveva 4 punti di vantaggio sulla terza e pregustava un veloce ritorno in Serie A. Poi il crollo, culminato nei play-off, dove però ha avuto la meglio il Venezia, e il Corvo ha commentato così l’epilogo amaro: “Non è un compito facile fare delle valutazioni dopo tutto quello che è successo quest’anno. Le decisioni si prendono in maniera lucida e a volte spietata. Vanno fatte tante considerazioni. Ho dovuto mettere in luce questa mancata crescita. Nel girone d’andata siamo stati una squadra che in casa ha vinto soltanto tre volte, che ha preso 14 gol in casa. Ti aspetti che nel girone di ritorno in casa la squadra vinca di più, alla luce di alcuni aggiustamenti. Eravamo a quattro giornate dalla fine, a +4 sulla terza e +6 sulla quarta, ci aspettavamo di dare qualcosa in più per raggiungere quest’obiettivo. Un obiettivo non dichiarato, ma sentivamo tutti che potevamo arrivare in Serie A. E invece: sei partite e nessuna vittoria, abbiamo subito 10 gol e ne abbiamo realizzati”.