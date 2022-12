Corvino gira lo sguardo verso la sua vecchia casa e punta due panchinari della Fiorentina

Mentre tutte le squadre sono al lavoro in vista della ripartenza del campionato di Serie A, c’è chi si occupa dell’imminente mercato invernale. Reduce da una buona prima parte di campionato, il Lecce non vuole rinunciare a possibili occasioni e il direttore Corvino butta un occhio in casa Fiorentina.

Come riporta TMW, sul taccuino dell’ex ds viola sono stati segnati i nomi di due profili: Aleksa Terzic e Szymon Zurkowski. Il primo ha riscosso l’interesse anche del Bologna, ma la Fiorentina non ha intenzione di cederlo a gennaio. Il secondo, invece, ha trovato pochissimo spazio con Italiano (e zero minuti al Mondiale); resta su di lui una folta concorrenza.