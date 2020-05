Corvino: “Il campionato deve essere finito, altrimenti si rischia il default. Sarà una ripartenza ad handicap”

Al Corriere della Sera ha parlato l’ex DS della Fiorentina Pantaleo Corvino, intervenendo sulla questione ripresa del campionato. Queste le sue parole: “Il campionato deve essere portato a termine, altrimenti si rischia un default per il sistema calcio. La ripartenza sarà ad handicap, ma l’anormalità diventerà la normalità per tutti. Le squadre che lottano per lo scudetto saranno avvantaggiate perché hanno squadre più ampie, ma anche chi lotta per non retrocedere avrà la stessa fame di vittoria. Sia in alto che in basso sono tutti nelle stesse condizioni”.

