Corvino: “Il padre di Vlahovic mi disse “Direttore tranquillo, hai preso il nuovo Batistuta”. I Della Valle hanno rifiutato 40 milioni di euro più bonus dal Manchester per Milenkovic”

L’ex direttore dell’area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato dei due giocatori serbi acquistati dal Partizan Belgrado, Milenkovic e Vlahovic: “Li considero due conferme. Per il difensore, a gennaio dell’ultima mia stagione alla Fiorentina, i Della Valle, e lo dico anche qui senza paura di poter essere smentito, rifiutarono 40 milioni di euro più bonus dal Manchester United. Per Vlahovic, invece spaventai il mio club quando nel 2017, un ragazzo del 2000 extracomunitario, non ancora tesserabile, pagai anticipatamente 1,5 milioni di euro al Partizan per chiudere subito la trattativa e strapparlo alla futura concorrenza. Lo ammetto, dopo la firma ero spaventato. Sono convinto che se ne accorse pure il padre di Vlahovic, il quale mi disse: “Direttore sono sicuro che stai portando a Firenze il nuovo Batistuta“.

Ancora sull’attaccante: “Vlahovic è un titolare. La qualità non ha età. Adesso potrebbe fare il centravanti sia nella Juventus, sia nel Liverpool o nel Tottenham. Potessi fare una pazzia per il Lecce acquisterei una bella accoppiata: Vlahovic e Chiesa“.