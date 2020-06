Corvino: “Il secondo ciclo alla Fiorentina è quello in cui ho dato di più. L’humus negativo generale ha portato l’ambiente ad esplodere e ha alterato i risultati”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha difeso a spada tratta il suo operato in viola, intervenendo su Radio Musica Television: “I primi anni di Firenze mi hanno segnato molto, mi ritrovai a confrontarmi con un club che era ripartito e che si era salvato all’ultima giornata nella massima categoria. Siamo riusciti a qualificarci quattro volte in Champions facendo delle scelte sempre nel rispetto del bilancio. Fu un ciclo molto redditizio sia per i risultati tecnici che per quelli sportivi, visto che eravamo una presenza fissa in Europa. Abbiamo avuto tante soddisfazioni come la semifinale di Europa League”.

Poi ha aggiunto: “Il secondo ciclo a Firenze è quello in cui ho dato di più, perché nonostante un humus negativo generale e un’idea finalizzata a tenere i conti in ordine ed un monte ingaggi sotto i 40 milioni, siamo riusciti, con la squadra più giovane d’Europa, a realizzare nei primi due anni 60 e 58 punti, mentre il terzo anno sino ai primi di gennaio avevamo raggiunto le semifinali di Coppa Italia ed eravamo a 3 punti dalla zona Champions. Poi l’ambiente è esploso, e tutto è andato ad alterarsi sino alla cessione del club”.