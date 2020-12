Corvino: “La mia propensione per i giovani talenti solo una vocazione in più. Alla Fiorentina ho portato…”

In un’intervista a Lecceprima.it ha parlato l’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino. Queste le sue parole sulle sue due avventure a Firenze e non solo: “Mi definiscono un talent scout, ma io credo che questa propensione verso i più giovani sia una vocazione in più. Io in realtà ho unito sempre la potenzialità alla qualità conclamata. A Firenze avevo Jovetic, Ljajic, Nastasic, Osvaldo però ho portato anche la Scarpa d’oro Toni, ho portato Frey, Mutu. Poi nel secondo ciclo dei viola Vlahovic, Milenkovic, Castrovilli, Dragowski”.

