Corvino: “Le idee vanno supportate e non ammazzate. Convinsi Muriel a venire a Firenze e lo avremmo riscattato…”

Pantaleo Corvino, a Radio Bruno Toscana ha parlato anche dei possibili prossimi obiettivi della Fiorentina: “Prevalgono le idee, che vanno supportate e non ammazzate. Tutto dipende dalle risorse che si ha. A volte si può raggiungere i risultati con le idee, ma il cocktail migliore è abbinarle alle risorse. Vlahovic? La qualità non ha età e può giocare in qualsiasi club blasonato. Spero rimanga a Firenze, ma un Direttore Sportivo deve ascoltare sempre tutte le offerte. Muriel? Lo abbiamo preso in prestito perché non avevamo le risorse per prenderlo subito. Lo convinsi a venire a Firenze e lui rifiutò il Milan. Lo avremmo riscattato sicuramente”.