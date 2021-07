Corvino: “Nel secondo ciclo a Firenze penso di aver dato il meglio, vi spiego perchè. Per la Fiorentina soffro di indipendenza…”

A Radio Bruno, l’ex Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato anche dei suoi anni a Firenze: “Saluto tutti i tifosi viola e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Firenze? Dieci anni nel calcio per me sono 50 anni nella vita. Per la Fiorentina soffro di indipendenza, dieci anni sono una vita. E’ impossibile dimenticare tutto ciò che ho vissuto a Firenze. Nel secondo ciclo a Firenze penso di aver dato il meglio. Nel primo anno abbiamo fatto 60 punti, il secondo 58. Al terzo anno, a dicembre con la squadra più giovane d’Italia eravamo a pochi punti dal quarto posto. Nel primo ciclo c’erano risorse, nel secondo lavoravamo attraverso le idee”.