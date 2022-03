Corvino: “Presi Vlahovic per 1,5 milioni e qualcuno disse che era caro. I Della Valle si fidarono di me”

L’ex direttore dell’area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, intervistato da La Stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia, tra i viola e la Juventus, ripercorre le tappe dell’arrivo di Dusan Vlahovic a Firenze: “80 milioni arrivati in cassa per lui a fronte di una spesa di 1,5? Eppure all’epoca non mancarono le critiche: qualcuno giudicò la cifra eccessiva per un ragazzino non tesserabile subito

e che precludeva l’ingaggio di altri extracomunitari. I Della Valle si fidarono. Sapevo di investire bene e non potevo indugiare: Dusan era

corteggiato da club di grande appeal, alcuni con possibilità economiche nettamente superiori”.

Poi ha aggiunto: “Parlai con l’agente e con la famiglia. Descrissi il calore dell’ambiente e la serietà del club, feci leva sulla bellezza di Firenze: invitai i genitori per conoscere la città e le nostre strutture”.

Intanto domani si annuncia contestazione per l’attaccante: “I tifosi vivono di sentimenti, Firenze è una città che ama e questo è l’altro volto. Meglio i fischi dell’indifferenza”.