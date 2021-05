Corvino pronto a ricostruire il Lecce: in pole position c’è un allenatore fiorentino

Ormai destinato a giocare anche la prossima stagione in Serie B, il Lecce dell’ex ds viola Panatelo Corvino dovrà ricostruire la squadra dalle macerie. Dopo l’eliminazione nei playoff contro il Venezia, è ormai certo l’addio di Eugenio Corini: dopo un solo campionato il tecnico lombardo lascia i pugliesi reo di non esser riuscito a centrare la promozione con un’ottima squadra. Nelle prossime ore il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica incontreranno l’allenatore, sotto contratto fino a giugno 2023, e prenderanno una decisione.

Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, Corvino avrebbe già fatto partire i primi casting per il futuro tecnico. In pole al momento ci sarebbe Marco Baroni, tecnico fiorentino con esperienze in Serie A con Benevento e Frosinone, attualmente sotto contratto con la Reggina con cui ha sfiorato nell’ultima stagione ha sfiorato i playoff.