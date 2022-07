Corvino prova a ricreare un connubio dal sapore viola: il Lecce è pronto a trattare per il ritorno di Jovetic in Serie A

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport di oggi si sbilancia su una trattativa che ha del clamoroso. Secondo il quotidiano c’è la possibilità di una trattativa tra il Lecce e l’attaccante Stevan Jovetic. Il classe ‘89 nell’estate del 2008 era stato portato a Firenze proprio dall’attuale ds dei salentini, ovvero Pantaleo Corvino. Sarebbe per entrambi un ritorno condiviso in Serie A, seppur con una maglia di colore diverso dal viola.

L’ex giocatore della Fiorentina è in forza all’Hertha Berlino, squadra ha concluso il campionato tedesco in zona play out e ottenendo la permanenza nella massima serie. La trattativa sembra tutt’altro che semplice, ma potrebbe esserci almeno un tentativo da parte di Corvino per riportare l’attaccante montenegrino in Italia.