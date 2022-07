Corvino: “Quando ho saputo che Brancolini non avrebbe rinnovato con la Fiorentina, ne ho approfittato subito: ha grandi qualità”

Il direttore sportivo del Lecce ed ex Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del portiere Federico Brancolini, anche lui ex viola e suo pupillo: “È stata un’opportunità che abbiamo voluto cogliere immediatamente. Quando ho saputo che non avrebbe rinnovato con la Fiorentina, ne ho approfittato”.

E aggiunge: “Ho portato io Federico a Firenze, circa 5-6 anni fa, quindi sono molto contento di averlo qui con me anche a Lecce. Ho sempre creduto in lui, ha grandi potenzialità che sono pronte a diventare qualità. Gli ho parlato tante volte di dove sarebbe potuto arrivare… e di dove può arrivare insieme a noi”.