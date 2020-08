Corvino si rimette in gioco e riparte da…casa

Attraverso il proprio sito ufficiale il Lecce ha reso noto di aver affidato l’area tecnica del club, fresco di ritorno in Serie B, ad una vecchia conoscenza salentina come Pantaleo Corvino: “L’Unione Sportiva Lecce comunica di avere affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica al Sig. Pantaleo Corvino. L’incarico decorrerà dalla stagione sportiva 2020/2021 e avrà durata triennale”. Dopo la seconda sfortunata parentesi a Firenze, Corvino si rimette in gioco.

