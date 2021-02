Corvino su Maggio: “Quando l’ho chiamato ho messo davanti il nostro rapporto alla Fiorentina per convincerlo”

Il Lecce dell’ex viola Pantaleo Corvino ha presentato il neoacquisto Christian Maggio, giocatore che il diesse salentino ha avuto tanti anni fa proprio alla Fiorentina. Ecco le parole di Corvino:

“Il suo arrivo mi inorgoglisce molto. Si tratta di un calciatore che conosco molto bene per le sue caratteristiche tecniche. Oltre ad essere un grande calciatore è anche una grande persona. Quando si parte per un nuovo ciclo è importante avere a che fare con calciatori così. Maggio ha le caratteristiche tecnico-tattiche che richiede mister Corini. Quando l’ho chiamato l’ho messo in difficoltà, mettendo davanti il nostro rapporto che ci ha visti insieme alla Fiorentina. Mi sento orgoglioso per averlo convinto a scegliere Lecce, lui di questa squadra sapeva già di tutto e di più”.

Il giocatore ex Benevento ha replicato: “Arrivo qui a Lecce con grande entusiasmo e questo al di là dell’età. È una sfida ambiziosa, a me le scelte ambiziose piacciono molto. È una società seria che sta investendo molto sui giovani, penso che sia un punto di partenza importante”.