Corvino: “Vlahovic è pronto per la Juventus, è l’ideale per giocare accanto a Dybala”

Lunga intervista su Tuttosport all’ex direttore sportivo viola Pantaleo Corvino, a cui è stato chiesto di Dusan Vlahovic, trattato naturalmente in ottica Juve. E il ds attualmente in forza al Lecce non ha risparmiato grandi previsioni per l’attaccante serbo, portato alla Fiorentina nel 2018: “E’ pronto per la Juve. Dusan è l’ideale per Dybala“.

Peccato che per la società viola l’attaccante sia incedibile al momento, al netto di una situazione rinnovo ancora tutt’altro che risolta e che potrebbe aprire scenari antipatici nei prossimi mesi.