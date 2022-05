Corvino: “Vlahovic? Fiorentina e Juventus hanno fatto un grosso affare. Potevo andare alla Juve ma rimasi a Firenze perché ero felice coi Della Valle”

L’ex direttore dell’area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, intervistato da Tuttosport, parlando di Vlahovic ha detto: “Dusan è stato l’ultimo mio colpo nella Fiorentina. In quella squadra c’era un attacco con Vlahovic, Muriel, Chiesa e Simeone. La Juve a quelle condizioni ed al mercato di gennaio ha fatto un grosso affare. Come lo ha fatto la Fiorentina a cederlo a quelle condizioni contrattuali. Vedrete che coppia Federico e Dusan! Da fare invidia al mondo intero”.

A proposito di Juventus, Corvino ha avuto la possibilità di trasferirsi a Torino mentre era ancora in sella a Firenze: “Quel treno passò quando ero alla Fiorentina, ma non ci salii perché con la famiglia Della Valle a Firenze mi sentivo felice. Non rimpiango nulla”.