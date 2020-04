Corvino: “Zaniolo aveva deciso di andarsene dalla Fiorentina già da prima del mio arrivo. Ilicic soffriva per essere spesso messo in discussione a Firenze”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è stato criticato in passato per alcune decisioni prese su alcuni giocatori. Di un paio di queste ne ha parlato a Radio Sportiva: “Prima che arrivassi io, non per motivi tecnici ma per altri motivi, Zaniolo aveva raggiunto l’accordo con la famiglia di andar via da Firenze perché non veniva utilizzato dall’allenatore della primavera. Ilicic? Stima infinita, quando ero a Bologna avevo già chiuso per prenderlo alla Fiorentina e lui mi dette la sua disponibilità. A Firenze era spesso messo in discussione e ne soffriva di questo. Davanti a certe situazioni si decise di cederlo”.