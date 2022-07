Cosa manca ancora alla Fiorentina? Un paio di caselle da occupare e qualche rifinitura

Una bella e sostanziosa fase iniziale per riportare la Fiorentina almeno su quella linea che poteva vantare nei momenti migliori della scorsa stagione, con la differenza di un Vlahovic (ma anche di un rinnovo scottante) in meno e di un Dodo che sarà tutto viola e non in prestito come Odriozola. Mentre Mandragora e Gollini nel complesso ci faranno capire se rispetto a Torreira e Terracciano/Dragowski rappresentano una miglioria.

Poi ci sarà da pensare al resto e il primo tassello potrebbe dipendere da Milenkovic, qualora il serbo se ne vada: un centrale titolare e forse anche una riserva più affidabile di Nastasic. A centrocampo invece c’è sempre Castrovilli da sostituire, aldilà delle valutazioni che verranno fatte su Zurkowski. In quella zona la Fiorentina potrebbe fare il salto di qualità in attesa del rientro del numero 10. A meno che non preferisca farlo sugli esterni, già occupati ma privi del quinto interprete. Un paio di titolari da integrare dunque all’orizzonte e poi gli ultimi ritocchi.