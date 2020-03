Cosa resterà di quest’anno di transizione?

Finora abbiamo sempre ragionato in ottica ottimista, pensando a cosa sarebbe successo con la ripresa del campionato. E se invece la stagione non finisse e venisse annullata? Che ne sarebbe della Fiorentina? In merito alla classifica, la squadra di Iachini sarebbe ampiamente salva, a meno che non si decida di disputare i play out, ipotesi al momento assai remota. I viola chiuderebbero dunque in anticipo la loro “stagione di transizione”, che di questo nome sarebbe decisamente degna. Una classifica mediocre, senza obiettivi, e un rendimento di alti e bassi. E quindi, rimarrebbe solo questo? Assolutamente no. Se si vuole dare un senso al campionato, completo o meno che sia, non bisogna guardare la classifica. Quel che rimane piuttosto è un progetto ambizioso, quello di Rocco Commisso, con acquisti importanti sul mercato in vista del prossimo anno. Senza dimenticare il ritrovamento di Chiesa, che è tornato a mostrare qualità e forse voglia di restare. Straordinariamente utile anche la scoperta di Castrovilli, un fiore sbocciato all’improvviso e già destinato a diventare una colonna portante della squadra. La crescita di Dragowski, le belle speranze di Vlahovic, l’evoluzione di Lirola. Insomma, a livello individuale la Fiorentina può senz’altro dire che la stagione 2019/2020 è stata importante. In attesa di scoprire se si concluderà o no, e con tanta voglia di guardare al futuro.