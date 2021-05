Cosa stavate facendo venticinque anni fa? Probabilmente pregavate San Batistuta: la prima serata di (mezza) gloria dell’era Cecchi Gori

Era il 2 maggio 1996, un “normale” giovedì di quasi fine primavera che però a Firenze tanto normale non fu dato che si giocava l’andata della finale di Coppa Italia, un qualcosa che a Firenze mancava dagli anni ’70. Al “Franchi” andò in scena Fiorentina-Atalanta, sotto una pioggia memorabile ma che non impedì agli oltre 40.000 di esultare per il gol di Batistuta e per l’1-0 che aprì la strada al successo finale, ribadito poi a Bergamo con un netto 2-0. Oggi, venticinque anni fa, la prima serata di (mezza) gloria, poi diventata intera, dell’era Cecchi Gori.

