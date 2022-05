Cosa succede se la Roma vince la Conference League? Facciamo (definitivamente) chiarezza

Negli ultimi giorni si è tanto discusso di cosa succederebbe nella lotta all’Europa in caso di vittoria da parte della Roma della Conference League. Un’eventualità che riguarda da vicino la Fiorentina, per questo motivo è doveroso fare chiarezza.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il successo dei giallorossi non toglierebbe nessun posto in Europa alle altre squadre in lotta. I club nostrani qualificati alle competizioni europee potrebbero essere addirittura otto se la Roma vincesse la finale contro il Feyenoord e allo stesso tempo arrivasse ottava in campionato. In questo caso, andrebbero in Europa League la quinta e la sesta (quest’ultima passando dai preliminari), oltre alla squadra di Mourinho: per la settima, invece, ci sarebbe la Conference League.

Le squadre in Europa tornerebbero ad essere sette se la Roma dovesse vincere la terza competizione europea e arrivare allo stesso tempo quinta, sesta o settima in campionato. In questo caso, però, vanno fatti dei distinguo: se i giallorossi si classificano quinti o sesti, la settima va in Conference e le altre due in Europa League (la Roma ai gironi e l’altra ai preliminari). Se invece arrivano settimi, tre squadre andranno in Europa League (con i preliminari per la sesta), mentre nessuna andrà in Conference.