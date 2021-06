Cos’è successo tra Fiorentina, Italiano e Spezia? Le due ipotesi. I liguri non trattano sulla clausola

Cos’è successo nel triangolo tra Fiorentina, Spezia e Vincenzo Italiano? Secondo La Gazzetta dello Sport, sono due le ipotesi. La prima: Commisso avrebbe deciso di non fare uno sgarbo alla famiglia Platek, da pochi mesi al comando del club ligure. La seconda: la Viola non è disposta a pagare clausola e pretenderebbe dallo stesso Italiano che spinga per essere liberato dallo Spezia insieme ai componenti del suo staff tecnico.

I liguri, comunque, non sono disponibili a trattare né sulla clausola del tecnico (un milione e 800mila lordi), né sulla valutazione dello staff tecnico che supera il milione di euro. Anche perché Platek avrebbe voluto una telefonata immediata da parte di Commisso, che invece non ci sarebbe stata. Per questo non avrebbe alcuna intenzione di dialogare con la Fiorentina, che dunque si sarebbe convinta a spostare il proprio mirino.