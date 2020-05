Cose turche per Montella

Da quando è stato esonerato dalla Fiorentina, Vincenzo Montella è finito ai margini delle cronache. Il suo futuro non è ben delineato ancora, anche se continua ad essere pagato dal club viola perché ha un contratto in essere fino al giugno 2021.

Però su Fanatik.com è uscita la notizia che potrebbe essere l’allenatore del Fenerbahçe per la prossima stagione. Un candidato a sorpresa viene definito l’Aeroplanino, mentre viene elencato anche il suo curriculum che lo ha visto essere in panchina non solo a Firenze, ma anche a Milano (Milan), Genova (Sampdoria), Catania, poi Siviglia e Roma.