Così è se mi pare – Quando si ha il mal di mare, il consiglio è di guardare fisso la linea dell’orizzonte, ma Xamamina e Travelgum non hanno effetto sulle nausee da stadio

Quando si ha il mal di mare, il consiglio è di guardare fisso la linea dell’orizzonte, che essendo ferma dovrebbe infondere stabilità anche allo stomaco più sballottato. Qual è la “linea dell’orizzonte” per i tifosi della Fiorentina, nauseati oltre misura da prove indigeribili della squadra viola?

L’obiettivo fissato quest’anno dalla proprietà, fare meglio dello scorso campionato, ovvero almeno il sesto posto, appare già irraggiungibile a solo poco più di un quarto delle gare disputate. Undici punti da recuperare, avendo il morale a terra e una condizione atletico/tattica precaria, appare un’impresa per la quale sarebbe necessario un miracolo.

Così lo sforzo va concentrato sulle coppe. La Conference, prima di tutto, e, ad anno nuovo, anche la Coppa Italia. In campionato sarà sufficiente non smottare completamente finendo in zona retrocessione.

Dando per scontato il passaggio del turno in Conference League, la Fiorentina deve provare a conquistare il primo posto. Battere i turchi con almeno tre reti di scarto è certamente complicato ma non impossibile se la partita viene affrontata con la mentalità giusta. In tutte le gare precedenti, purtroppo, la squadra non ha mai dato importanza al segnare un gol in più, anche se ininfluente sul risultato, guardando in prospettiva la differenza reti che nelle coppe può diventare determinante.

Comunque vada, una volta ottenuto il passaggio al turno successivo, l’”orizzonte coppa” diventerà la linea da puntare quando ricomincerà la “navigazione” dopo il lungo letargo imposto dai Mondiali.

Società, allenatore e squadra avranno a disposizione quasi due mesi per rivedere, come alla moviola, gioie (pochissime) e nefandezze (innumerevoli) di questa prima parte di stagione. Capire gli errori fatti, magari imparare qualcosa da questi ed elaborare la miglior strategia affinché il mercato di gennaio sia davvero di riparazione e non di afflizione come gli ultimi e anche i penultimi.

L’”orizzonte coppe” è anche l’unico rimedio per lo sconforto che affligge i tifosi viola. Xamamina e Travelgum non hanno effetto sulle nausee da stadio.