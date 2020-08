Così fa male, vero Lotito?

Perdere un giocatore quando credi ormai di averlo in pugno: un qualcosa che fa veramente male. La Fiorentina purtroppo c’è passata con Berbatov prima e soprattutto con Milinkovic-Savic poi. Nel caso del serbo fu la Lazio, tra l’altro in circostanze non chiarissime, a spuntarla, ma tutti si ricordano dell’approdo a Firenze del ragazzo. Della sua presenza all’interno della sede viola, prima dell’annuncio di Pradè: “E’ saltato tutto, va alla Lazio“.

Ma siccome il calcio è una ruota che gira ecco che stavolta le parti si sono invertite. I biancocelesti credevano ormai di avere in pugno David Silva, quando è arrivata la scelta definitiva dell’ex Manchester City: Real Sociedad! E giù, accuse di tradimento al giocatore, tuoni, fulmini, lampi e saette. Fa male perdere qualcuno così, vero, caro Lotito?