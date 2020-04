Così tanto richiesto e così tanto sacrificabile

Nonostante abbia ancora da compiere ventitré anni e abbia tantissimi margini di miglioramento, il rendimento di Nikola Milenkovic stenta a decollare.

Il difensore serbo, arrivato alla Fiorentina nel 2017, tra stagioni passate a fare il terzino destro e tra annate in cui la rosa viola è stata mal costruita, sta facendo fatica a consacrarsi.

Il fatto è che l’ex Partizan Belgrado ha molto mercato, vista appunto la giovane età e l’esperienza fin qui maturata, e la dirigenza gigliata, complice un contratto in scadenza nel 2022, sta riflettendo sul da farsi.

Il direttore sportivo Daniele Pradè aveva fissato come la fine della stagione il momento nel quale ci si sarebbe incontrati con i rappresentanti del giocatore per discutere del suo futuro ma, a causa della sospensione dei campionati, la faccenda si è inevitabilmente sospesa.

Dal Napoli al Chelsea, dall’Atletico Madrid al Barcellona, dallo United ai club tedeschi: le offerte per Milenkovic non sono mai mancate e non mancheranno in estate. La Fiorentina, complice una rinnovata ambizione tecnico-societaria, può tranquillamente pensare di cederlo.

Non resta che aspettare, consapevoli che le strade di Nikola e di Firenze non sono mai state così vicine ad essere separate.