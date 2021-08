Cosmi: “Italiano? Allenare la Fiorentina è una fortuna. Chi non va a Firenze perché teme la pressione mi fa ridere”

L’ex allenatore del Crotone Serse Cosmi, a TMW, ha parlato così del neo tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Un consiglio? Di capire che tipo di fortuna si sia guadagnato. Allenare la Fiorentina lo è, chi non va a Firenze perché teme la pressione mi fa ridere: dov’è che vuoi andare a far l’allenatore? C’è un attaccamento alla squadra a tratti esagerato, ma un allenatore vero si nutre di queste pressioni. Ha fatto la gavetta per poterci convivere, la piazza giustamente pretende qualcosa di più di quanto visto negli ultimi anni. Lui ha le idee chiare, l’unico limite potrebbe essere al massimo di averle persino troppo chiare, ma per quello ci possono pensare sia Firenze che la Serie A”.