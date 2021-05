Cosmi: “Non so se è stata più impresa nostra non prendere gol o della Fiorentina a non farlo. Ma strameritavamo di vincere”

A Sky lo stesso Serse Cosmi racconta come il suo Crotone avrebbe meritato di vincere contro la Fiorentina: “E’ vero che non casualmente questa squadra crea e si esprime su certi livelli perché ha giocatori di livello assoluto per il Crotone e che potrebbero fare la differenza anche in altre squadre. Non so se abbiamo fatto noi l’impresa a non subire gol o la Fiorentina a non farlo. Però aldilà della battuta, penso che più di quello che è stato fatto ed espresso era difficile immaginare. Rimane il rammarico di alcune partite giocate benissimo e sfuggite per una mentalità che molto probabilmente ha penalizzato ancora di più questa squadra. In 14 partite questa squadra ha fatto 12 punti per cui sarebbe stata più o meno una media-salvezza anche se i numeri contano relativamente. Oggi è stata un’altra di quelle partite dove credo di poter dire che strameritavassimo la vittoria, è stato bravo il loro portiere”.