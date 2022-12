Cossey: “Non abbiamo mai messo in dubbio il talento di Amrabat, ma era acerbo in Belgio. La scuola italiana gli ha fatto bene”

L’ex vice allenatore del Club Brugge Rudi Cossey ha parlato a Het Nieuwsblad del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, che ha militato nel club belga prima di approdare in Italia. Queste le sue parole:

“Non abbiamo dubitato nemmeno per un secondo del suo enorme talento, ma avevamo un centrocampo forte. Sulla base del suo talento innato, Sofyan avrebbe potuto prendere il posto da titolare, ma gli mancava la disciplina tattica”

“Ha avuto ragione, lo ha fatto vedere al Mondiale. Presumo che gli sia stata insegnata la disciplina tattica in Italia, cosa che non eravamo stati in grado di fare. Quando lo vedo impegnato con il Marocco ora gli posso dire solo: chapeau. Fisicamente è fortissimo. Con noi era ancora acerbo nel gioco. La scuola italiana gli ha fatto davvero bene”.