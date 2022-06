Costacurta: “La Fiorentina è stata la sorpresa del campionato, Italiano una garanzia. Jovic ottimo, ma…”

L’ex calciatore Alessandro “Billy” Costacurta ha parlato a Tuttomercatoweb.com, in riferimento anche all’ultima stagione della Fiorentina: “È un’ottima squadra. Per me è stata la rivelazione dello scorso campionato, anche senza un giocatore fantastico come Vlahovic. L’allenatore, Italiano, è una garanzia”.

Sull’obiettivo di mercato viola Luka Jovic, aggiunge: “Il serbo è un ottimo giocatore e ha dimostrato di esserlo in diverse occasioni. Va detto che è da qualche anno che non è più a buoni livelli, è un po’ sparito dai radar. Quando non ti fai vedere per un paio d’anni, poi ci vuole un pochino per rientrare a pieno. Torreira? La Viola ci perde qualcosa, ma i nomi contano meno del collettivo”.

Sull’impegno europeo della Fiorentina, dice: “La Fiorentina ha uno dei vivai migliori d’Italia e d’Europa, quindi penso che in Conference League bisogna dar spazio ai giovani. Perché prendere giocatori all’estero quando hai materiale buono in casa tua?”.