Costruzione dal basso e risultati in secondo piano: le linee guida del settore giovanile della Fiorentina

Non c’è solo la Prima Squadra al centro delle attenzioni della Fiorentina. La dirigenza viola, infatti, è al lavoro anche per sistemare il settore giovanile. Innanzitutto, più dell’80% dei giocatori provengono dalla Toscana, per cercare di dare un’identità locale. Fin dalla passata stagione, a tutte le squadre sono state date delle linee guida da seguire.

A partire dal modulo, che è lo stesso per tutte le categorie: si punta sulla costruzione dal basso e sui miglioramenti di tecnica e tattica individuale dei giocatori. I risultati, infine, vengono in secondo piano: più importanti sono i fattori descritti prima, così da avere un’unica identità a livello tattico.