Covid, altro caso positivo in Serie A: è asintomatico

Nuovo caso di positività al Covid in Serie A, la notizia è arrivata pochi minuti fa. Questa volta si tratta del centrocampista dell’Hellas Verona Antonin Barak: il classe ’94 ceco, anche se in assenza di sintomi effettivi, è stato trovato positivo durante i controlli effettuati in ritiro con la propria nazionale.

Ecco il comunicato ufficiale del club scaligero: “Verona – Hellas Verona FC comunica che Antonin Barák è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca. Il calciatore è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”.