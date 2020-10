Covid: Il caso Franchi fa discutere. La Fiorentina: “Tutto a posto con l’intervento degli steward”

In pochi e anche stipati in pochi posti. La polemica sulla sistemazione dei mille tifosi presenti al Franchi domenica scorsa per la gara giocata dalla Fiorentina, parte attraverso un fotogramma inviato da un lettore de La Repubblica al giornale. In questo fotogramma si vedono i sostenitori ammassati, senza distanziamento sociale.

Sul giornale viene anche pubblicata la replica del club, che specifica: “La quasi totalità delle persone, essendo congiunti, pensavano di poter stare accanto, ma dopo l’intervento degli steward si sono accomodate al proprio posto”.