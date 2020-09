Dopo la negatività al tampone per Covid-19 di Ghidotti, non ci sono buone notizie per l’altro calciatore che al rientro era risultato positivo al test. Come comunica la Fiorentina attraverso i propri canali ufficiali, calciatore Erick Pulgar, dopo essersi sottoposto nella giornata di ieri ai test per il rilevamento del Covid-19, è risultato ancora positivo.

