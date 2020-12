Cragno, il ragazzo di Fiesole con quel sogno di vestire la maglia viola destinato a rimanere tale. Il procuratore: “E’ pronto per una grande squadra”

C’era anche Alessio Cragno nella lista degli obiettivi della Fiorentina, in quell’estate in cui si cercava un nuovo portiere dopo il mancato riscatto di Sportiello. Alla fine arrivò Lafont e il ragazzo di Fiesole rimase al Cagliari, dove stagione dopo stagione è migliorato sempre di più.

Oggi Cragno è uno dei portieri più forti del campionato e, anche se la Fiorentina può ritenersi soddisfatta delle prestazioni di Dragowski, dispiace un po’ vederlo far bene altrove e pensare che avrebbe potuto giocare nello stadio che sorge a pochi chilometri dal suo luogo di nascita.

A conferma di come Cragno sia proiettato verso un futuro importante ci sono le parole del suo procuratore, Graziano Battistini, a PassioneInter1908.com: “Tutti devono avere l’obiettivo di migliorare sempre e comunque, ma parliamo di un calciatore che ha già una personalità importante ed una conoscenza dei propri mezzi. Ogni anno fa uno step in più in quello che è il suo percorso di crescita, l’asticella per Cragno si è alzata sempre di più. Il fatto che la gente lo invochi come post-Handanovic fa piacere, anche perché non ho alcun dubbio sul fatto che sia pronto per difendere la porta di una grande squadra: ha la giusta personalità e sa reggere la pressione”.