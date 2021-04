Cragno, quanti occhi puntati sul portiere del Cagliari. Se arrivassero offerte importanti per Dragowski…

Tra chi ha fatto meglio nelle ultime stagioni, arrivando a consacrarsi come uno dei top in Serie A nel suo ruolo, c’è sicuramente Cragno, che a quasi 27 anni è pronto per compiere un altro passo avanti. Come riportato da Calciomercato.com il portiere nato a Fiesole potrebbe finire nel mirino della Fiorentina, nel caso in cui arrivassero offerte importanti per Dragowski.

Per il portiere del Cagliari prestazioni in costante crescita, che hanno attirato le attenzioni di diversi club. In primis di Roma e Napoli, che stanno valutando seriamente l’idea di affidarsi a un nuovo portiere. A seguire il classe ’94, da diversi anni, anche l’Inter, che però per il prossimo anno sembra decisa a proseguire con Handanovic. Su Cragno c’è poi qualche interesse importante anche dall’estero, come quello del Marsiglia.